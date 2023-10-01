ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Впервые за 30 лет. Миссия ООН прибыла в Карабах

Карабах, Воскресенье 01 октября 2023 18:02
UA EN RU
Впервые за 30 лет. Миссия ООН прибыла в Карабах Фото: миссия ООН прибыла в Карабах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 октября, миссия ООН впервые за тридцать лет прибыла в Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на First News Media .

По данным издания, сегодня в Карабахский регион Азербайджана прибыла миссия Организации Объединенных Наций.

Цель миссии - ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств организации.

В издании сообщили, что сегодня утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди.

Отметим, что последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера".

В ответ Армения отказалась направлять войска на территорию региона.

В результате продолжавшейся один день операции непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.

Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых