Впервые за 30 лет. Миссия ООН прибыла в Карабах
Сегодня, 1 октября, миссия ООН впервые за тридцать лет прибыла в Нагорный Карабах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на First News Media .
По данным издания, сегодня в Карабахский регион Азербайджана прибыла миссия Организации Объединенных Наций.
Цель миссии - ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств организации.
В издании сообщили, что сегодня утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди.
Отметим, что последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера".
В ответ Армения отказалась направлять войска на территорию региона.
В результате продолжавшейся один день операции непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.
Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.
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