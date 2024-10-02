Упал уровень тормозной жидкости в авто: что можно доливать

К счастью, доливать тормозную жидкость приходится нечасто, ведь эта система – одна из самых надежных в автомобиле. И если уровень в бачке упал, это должно быть для водителя сигналом тревоги: с тормозом что-то не так! Однако ревизия и ремонт не всегда могут быть выполнены мгновенно, а чтобы доехать до СТО или домой, уровень нужно восстановить – и желательно, до метки Max. И здесь вырисовывается проблема: а что, собственно, доливать?

В чем опасность микса "тормозухи"

Можно ли смешивать тормозные жидкости разных типов? Простого ответа на такой вопрос нет. Современные жидкости соответствуют целому перечню требований, и два главных – стабильная вязкость и как можно более высокая температура закипания. Оба параметра оказывают непосредственное влияние на работоспособность тормозной системы, в первую очередь – в напряженном режиме работы (большой город, горы, прицеп) и в зимних условиях (мороз, повышенная влажность).

Следовательно, каждое новое поколение этих жидкостей (DOT-2, DOT-3, DOT-4) получало более высокую температуру кипения и более низкую вязкость на морозе. А значит, в большинстве ситуаций смешивание препаратов разных поколений приводит только к определенному понижению этих двух характеристик. И чем больше в полученной смеси окажется жидкость более низкого класса, тем хуже будут характеристики.

Однако обратите внимание – мы говорим выше о трех типах жидкостей, вернее, о трех поколениях. При том, что существуют еще два типа жидкостей: жидкость-ветеран марки БСК и жидкость завтрашнего дня DOT-5 (без дополнительного индекса). Обе отличаются от трех других "дотов" базовой основой. В БСК вместо гликолей это касторовое масло, а у суперсовременной "пятерки" – полимерное вещество силикон.

И вот эти две тормозные жидкости нельзя смешивать с другими, потому что они несовместимы именно из-за особенностей своей базы. Более того, архаическая БСК из-за своей низкой температуры кипения подходит только для транспорта с ненапряженным температурным режимом тормозов. При том что DOT-5 напротив, слишком крута для большинства семейных моделей, и ее заливают только в системы динамических спортивных моделей.

Отметим, что самую современную жидкость с дополнительным индексом – DOT-5.1 – смешивать с другими можно, так как в ее основе – те же гликоли.

Дипломированные химики утверждают, что при смешивании между собой DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 марка и изготовитель тормозной жидкости не имеют значения.

Что будет, если смешать тормозные жидкости

Ничего хорошего при смешивании препаратов с разными основаниями не будет. К примеру, добавив в старенькую БСК современные DOT-3 либо DOT-4 обладатель получит трудности с резиновыми манжетами гидравлики. Будучи уже смоченными минеральной жидкостью на основе оливы, резинки разбухнут при контакте с гликолями DOT`ов. А значит, совсем скоро гидравлика откажет – тормозов не станет. Резиновым шлангам такой микс тоже не понравится, и результат будет тот же. При этом параллельно может "свернуть" касторка – та же минеральная основа БСК.

Кратко

Чтобы не паниковать и не путаться с названиями и индексами, когда вдруг будет обнаружено падение уровня в бачке, запишите где-нибудь марку жидкости, работающей в вашей тормозной системе. К примеру, сделайте наклейку, а лучше – бирку на бачок с жидкостью под капотом. Кстати, напомним, что тормозную жидкость в автомобиле нужно менять каждые 3 – 5 лет (точнее об этом можно прочесть в заводском мануале к автомобилю).