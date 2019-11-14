Повернення "Укртелекому" в держвласність - це схема для викачування коштів з бюджету, - експерт

Повернення "Укртелекому" в державну власність - це схема для викачування коштів з держбюджету. Про це написав політолог Микола Давидюк на своїй сторінці в Facebook.

Політолог нагадав, що в разі реприватизації "Укртелекому" держава має повернути нинішньому власнику як мінімум суму, сплачену за компанію (10,6 мрд грн), проте доцільність такого кроку викликає сумніви.

"Не менш дивною та незбалансованою видається політика уряду, коли впроваджується цілий ринок землі щоб на податках завести 7,2 млрд грн з продажу, а в той же час планується реприватизувати Укртелеком, витративши 10 млрд. Тобто мінус 3 мільярди із бюджету", - написав Давидюк.

На його думку, поверненням «Укртелекому» в державну власність намагаються створити схему для викачування коштів з державного бюджету.

"Як із "Укртелекомом", коли хочуть повернути його у держвласність, щоб через нього "доїти" держбюджет, як це відбувається через "Укрзалізницю" та сотні інших державних підприємств, більшість з яких штучно збиткова. Тобто, створюють черговий схемотоз для чиновників та олігархів", - написав Давидюк.

Фото: facebook.com/davydiuk

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд грн, друга - 10,6 млрд грн (2011 рік). Причому, при повторному продажі "Криворіжсталі" вдалося виручити в п'ять разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.

Експерт Growford Institute Олексій Кущ вважає, що спроба націоналізації "Укртелекому" призведе до зниження інвестиційної привабливості України. Окрім того, експерти наголошують, що повернення в держвласність "Укртелекому" спровокує підвищення цін на телекомунікаційні послуги для споживачів і негативно позначиться на їх якості.