Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа

Влада розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

З 10 серпня на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки на отримання спецперепустки. Підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників.

У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій.

Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.