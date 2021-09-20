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Повернення до школи: традиційну форму навчання обирають дві третини учнів в Україні

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 11:28
Повернення до школи: традиційну форму навчання обирають дві третини учнів в Україні Фото: більшість хочуть навчатися у школі, а не вдома (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Учнів напередодні повернення до шкільних класів запитали, яку б форму навчання вони обрали, якби мали вільний вибір. Традиційній формі навчання надали перевагу 65% українських школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, змішану форму навчання обирають 21%, дистанційну - 11%, хотіли б припинити навчання - 1%.

Більшість учнів (51%) оцінюють дистанційне навчання негативно, позитивно - 40%.

Переважна більшість респондентів (57%) вказала, що рівень викладання на онлайн-уроках нижче, ніж на уроках в класах.

Повернення до школи: традиційну форму навчання обирають дві третини учнів в Україні

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування школярів з 15 по 27 серпня 2021 року. Методом особистих інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted personal interviews, CAPI) опитано 1022 респондентів, що мешкають у 78 населених пунктах усіх областей України, окрім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, абсолютна більшість батьків учнів в Україні (65%) виступають проти дистанційної освіти. Вони вважають, що ця форма призвела до зниження рівня успішності дітей.

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