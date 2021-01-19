Повертаючись до російського газу, влада садить країну "на голку", - екс-прем'єр

Придбання Україною природного газу у російських постачальників є неприйнятним і загрожує країні відновленням залежності від країни-агресора.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на телеканалі "Україна".

"Прочитав, що вони готуються відновити постачання російського газу в Україну. Це та схема, від якої ми позбулися, коли п'ять років тому почали отримувати газ з Європи й нарощувати видобуток газу всередині країни. І тепер вони знову хочуть повернути залежність від Росії, посадити країну на газову та електричну енергію "голку". Це - електричний та газовий стілець. І газові камери Росії, які вона придумала для України", - зазначив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тво міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україні вигідно розблокування експорту газу від російських незалежних видобувних компаній.

Водночас народний депутат Ірина Геращенко у своїй колонці на сайті "Гордон" заявила, що закупівля газу в РФ - це червона лінія, переступати яку не варто.