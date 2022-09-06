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"Повертаємось щасливі додому". З'явилися кадри обміну бійців ЗСУ на Донбасі

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 12:17
"Повертаємось щасливі додому". З'явилися кадри обміну бійців ЗСУ на Донбасі Фото: Україна провела обмін полоненими 2 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилось відео, як відбувався обмін ще 14 полонених українських військових у п’ятницю, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у вівторок, 6 вересня.

"Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських захисників. Ось як події виглядали від першої особи. Україна робить усе можливе, щоби визволити наших захисників. Усі мають повернутися додому", - йдеться у допису до відео.

Нагадаємо, серед 14 звільнених з полону - 10 з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо - з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Серед них є офіцер і військовий медик.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 2 вересня, на Донеччині між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Українській стороні вдалося повернути 14 військових.

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