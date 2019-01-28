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Зросло число жертв в результаті обвалу стіни готелю в Перу

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 03:38
Зросло число жертв в результаті обвалу стіни готелю в Перу
Фото: обвал готелю в Перу (twitter.com/GolosAmeriki)

В Перу загинули 15 осіб, раніше повідомлялося про 13 загиблих

У Перу в результаті обвалення стіни готелю "Альгамбра" в провінції Абанкай число загиблих зросло до 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що в цьому готелі в неділю, 27 січня, святкували весілля. Протягом п'яти днів у місті йшов дощ, це призвело до зсувів і обвалу стіни готелю.

"Десятки людей танцювали, коли на них обвалилися стіна і дах. Щонайменше, 30 осіб були витягнуті з-під уламків з травмами і доставлені в місцеву клініку", - повідомила голова місцевої служби цивільної оборони Русбі Села.

Нагадаємо, в перуанській провінції Абанкай на південно-сході країни сталася обвалення стіни готелю, постраждали 30 людей. Всі потерпілі є гостями, які приїхали на одруження. Всього у приміщенні в цей час перебувало близько 100 осіб.

У Перу обвалилася стіна готелю, загинули понад 10 осіб У Перу в результаті ДТП загинули 14 людей
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