"Виникли три полюси сили": генерал США заявив про період підвищеної нестабільності в світі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що світ вступає в період потенційно підвищеної нестабільності. Він зазначив, що у світі виникли три полюси сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Міллі на форумі з безпеки, організованому Аспенським інститутом.

"Ми, на мій погляд, вступаємо у світ, який потенційно буде більш нестабільним в стратегічному плані, ніж, скажімо, в останні 40, 50, 60 або 70 років", - пояснив генерал.

За словами Міллі, трьома полюсами сили стали США, Росія і Китай.

"Ми вступаємо у світ з трьома полюсами (сили - ред.), коли Сполучені Штати, Росія і Китай - всі є великими державами", - заявив він.