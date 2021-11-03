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"Виникли три полюси сили": генерал США заявив про період підвищеної нестабільності в світі

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США, Середа 03 листопада 2021 16:03
"Виникли три полюси сили": генерал США заявив про період підвищеної нестабільності в світі Фото: Марк Міллі, генерал США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що світ вступає в період потенційно підвищеної нестабільності. Він зазначив, що у світі виникли три полюси сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Міллі на форумі з безпеки, організованому Аспенським інститутом.

"Ми, на мій погляд, вступаємо у світ, який потенційно буде більш нестабільним в стратегічному плані, ніж, скажімо, в останні 40, 50, 60 або 70 років", - пояснив генерал.

За словами Міллі, трьома полюсами сили стали США, Росія і Китай.

"Ми вступаємо у світ з трьома полюсами (сили - ред.), коли Сполучені Штати, Росія і Китай - всі є великими державами", - заявив він.

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