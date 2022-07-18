Можливості та переваги вибору смарт-годинника

Чи варто обрати розумний годинник - головні переваги подібних гаджетів

Від традиційних хронометрів розумний годинник відрізняється досить разюче. На моніторі відображаються повідомлення зі смартфона, з яким пов'язаний даний прилад – для цієї мети використовується модуль Bluetooth. Різного типу вбудовані датчики забезпечують повноцінний збір інформації про здоров'я власника, працювати з яким можна не лише на годиннику, а й у додатку смартфона.

Основні функції, якими наділяють виробники смарт-годинник

Такі пристрої зв'язуються зі смартфоном, відображаючи всі повідомлення та вхідні SMS, а також будь-яку іншу інформацію на своєму екрані. Основною перевагою є можливість не діставати смартфон із кишені, коли руки зайняті. Вбудований гіроскоп відраховує пройдені кроки, визначає фізичну активність та витрачені калорії. Датчик серцевого ритму та пульсометр теж є важливими функціями.

Здебільшого смарт-годинник вимірює якість сну, при цьому їх потрібно носити і вночі, в тому числі. Багатьох цікавить функція розумного будильника, який починає вібрувати в потрібний проміжок часу. Окремі моделі вимірюють рівень стресу свого власника, орієнтуючись на коливання пульсу та інші параметри тіла.

На особливу увагу заслуговують моделі, призначені спеціально для спортсменів, в конструкції яких присутній вбудований датчик атмосферного тиску і пульсоксиметр. Деякі з них підходять для гірських походів та надають унікальні можливості роботи з навігацією. Вони функціонують протягом тривалого часу в автономному режимі та відображають на дисплеї карти місцевості.

Чи настільки вони "розумні", щоб не залежати від смартфона

Смарт-годинник є ідеальним доповненням смартфона, однак і без нього здатний функціонувати цілком повноцінно. Той, хто віддає перевагу ранковим або вечірнім пробіжкам, може вибрати для себе годинник із вбудованим модулем GPS, завдяки яким можна буде записувати відомості про пробіжки, залишаючи смартфон вдома.

Годинник відстежує вхідні дзвінки і може відповідати на них, якщо знайти варіант із вбудованим мікрофоном і динаміком. Для меломанів більше підійде альтернативне рішення із вбудованим плеєром, музика в таких моделях передається через Bluetooth.

Цілком незалежний від смартфонів годинник, оснащений слотом для сім-карти, звичайно, існує, проте така функція доступна тільки в дитячих моделях, де функціональність значно урізана.