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Біля зони ООС наближається до завершення будівництво оновленого стадіону

Автор: РБК-Україна

В місті Селидове Луганської області наближається до завершення будівництво оновленого стадіону "Шахтар".

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Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Він також опублікував фото спортивного об'єкта, побудованого неподалік від лінії бойового розмежування. За його словами, створення самого поля вже завершено.

Крім того, вже зроблені бігові доріжки.

В цей момент будівельники роблять трибуни, внутрішню обробку приміщень стадіону, закінчують реконструкцію будівель спортивного комплексу.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик заявив, що мета "Великого будівництва" - будувати об'єкти швидко і без втрати якості.

Як відомо, роботи з реалізації програми, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, стартували 1 березня.

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Новини України Велике будівництвоЛуганськЮрій Голик