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Біля Риму масштабна лісова пожежа. Проходить евакуація людей

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Рим, П'ятниця 13 серпня 2021 15:12
Біля Риму масштабна лісова пожежа. Проходить евакуація людей Фото: біля Риму горять ліси (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Біля столиці Італії Риму горять ліси. Мешканців передмістя Тіволі евакуйовують.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Рятувальникам довелося вивезти 25 родин з їхніх будинків у природному заповіднику Монте Катільйо. Евакуювали й близько 30 мешканців сиротинцю.

Зазначимо, що в Італії зараз масштабні лісові пожежі. Крім того, у країні фіксують аномальну спеку, температура подекуди сягала 49 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, у чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей.

Зазначимо, у Європі через аномальну спеку температура сягнула рекордної позначки.

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Пожежа Італія
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