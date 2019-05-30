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Біля Попасної виявили тіло зниклого під час бою з бойовиками сапера

Новини » Надзвичайні події    30.05.2019 - 00:05
Біля Попасної виявили тіло зниклого під час бою з бойовиками сапера
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Тіло загиблого солдата перебуває на тимчасово окупованій території

Біля Попасної (Луганська область) вдень у середу, 29 травня, було виявлено тіло українського військовослужбовця, який загинув під час зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків 27 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Загиблий у складі групи саперів виконував бойове завдання та потрапив у засідку.

"Сьогодні близько 15:00 у результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ та групи "Евакуація 200" на місці бойового зіткнення було виявлене тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б. М., який 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання з перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів та потрапив у засідку ДРГ противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло загиблого солдата зараз перебуває на тимчасово окупованій території, його передача представникам Збройних сил України має відбутися 31 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Щастя".

Біля Попасної виявили тіло зниклого під час бою з бойовиками сапера

Нагадаємо, 27 травня український інженерний підрозділ був атакований диверсійно-розвідувальною групою противника у складі дев'яти бойовиків. В ході бою українські військовослужбовці відбили атаку, проте один із військових зник без вісті.

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