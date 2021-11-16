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Біля лінії розмежування на Донбасі знайшли труп поліцейського

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У місті Рубіжне (Луганська область) на території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті. На місці події є сліди боротьби.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі патрульної поліції.

Як повідомили виданню, табельної вогнепальної зброї біля патрульного не знайшли.

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції. Обставини події встановлюються", - повідомили у поліції.

На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліці.

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