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Біля Києва стартував капремонт непрацездатного мосту через річку Ірпінь

Автор: Наталія Гурковська

У Київській області на дорозі Р-04 "Київ - Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка" розпочали капітальний ремонт мосту через річку Ірпінь поблизу с. Білогородка (км 11+818). Роботи проводять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

"89-метровий міст був збудований у 1968 році, з того часу жодного разу капітально не ремонтувався. До ремонту експлуатаційний стан споруди було визначено як V - непрацездатний", - йдеться у повідомленні служби.

Фахівці підрядної організації ПрАТ “Мостобудівне управління-3” вже перейшли до влаштування опор, проводять монтаж прогонової будови тимчасового мосту та влаштовують тимчасову об'їзну дорогу на період проведення ремонтних робіт.

Попереду заміна балок прогонової будови, ремонт проїзної частини, встановлення нових знаків, перильного та бар‘єрного огородження, а також нанесення нової дорожньої розмітки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.

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Велике будівництво