Біля Ізюма внаслідок підриву дамби підтопило частину села
У селі Оскіл Харківської області внаслідок підриву одного із затворів дамби місцевого водосховища підтопило частину села. Повідомляється, що вода у річці піднялася до рівня середнього паводка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зокрема, людям не можуть допомогти через окупацію.
Як розповів голова Оскільської громади Геннадій Загоруйко, село розділене навпіл річкою, правобережна його частина тимчасово окупована російськими військами.
За його словами, Оскіл постійно перебуває під обстрілами, евакуювати людей з правого берега або доставити туди допомогу можливості немає.
Однак, попередньо відомо, що там можуть перебувати близько 2 тисяч людей.
Також інші населені пункти громади вода не зачепила.
Раніше ми повідомляли, що окупанти встановили контроль над Ізюмом.
Також ми писали, що окупанти завдали ракетного удару біля центра Харкова.
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