Біля аеропорту у Лондоні сталася масштабна пожежа

Новини Надзвичайні події 15.07.2018 - 00:38
Фото: аеропорт Хітроу (facebook.comHeathrowAirport)
Фото: аеропорт Хітроу (facebook.comHeathrowAirport)

Пожежа охопила площу розміром з чотири футбольних поля

Біля аеропорту Хітроу в Лондоні сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба лондонської пожежної бригади на своїй сторінці в Twitter.

Як наголошується, загоряння сталося на автодорозі Стайнс-роуд у районі міста Фелтем на захід від Лондона.

Так, внаслідок пожежі довелося евакуювати коней, які паслися неподалік.

"Загоряння охопило площу розміром з чотири футбольних поля. З пожежею борються 15 пожежних машин та 97 осіб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що в даний час пожежа не вплинула на відправку рейсів.

На місці працюють 15 пожежних машин та 97 осіб. Пожежна бригада була викликана на місце НП у 15:59 за місцевим часом. На місці працюють пожежники з Фелтема та прилеглих пожежних станцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні (Великобританія) спалахнула масштабна пожежа в готелі Mandarin Oriental.

Вибух біля аеропорту Каїра: в Єгипті повідомили про 12 постраждалих Аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак з Єгипту через перевірку Державіаслужби, - туроператор
Теги:  пожежа,  Лондон,  аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС