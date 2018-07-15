Біля аеропорту у Лондоні сталася масштабна пожежа

Пожежа охопила площу розміром з чотири футбольних поля

Біля аеропорту Хітроу в Лондоні сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба лондонської пожежної бригади на своїй сторінці в Twitter.

Як наголошується, загоряння сталося на автодорозі Стайнс-роуд у районі міста Фелтем на захід від Лондона.

Так, внаслідок пожежі довелося евакуювати коней, які паслися неподалік.

"Загоряння охопило площу розміром з чотири футбольних поля. З пожежею борються 15 пожежних машин та 97 осіб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що в даний час пожежа не вплинула на відправку рейсів.

На місці працюють 15 пожежних машин та 97 осіб. Пожежна бригада була викликана на місце НП у 15:59 за місцевим часом. На місці працюють пожежники з Фелтема та прилеглих пожежних станцій.

We now have 15 fire engines & 97 firefighters and officers tackling the grass fire in #Feltham. 14 horses have been moved from a nearby field to a place of safety https://t.co/EcOJC66JSG pic.twitter.com/uNBArhAUMK — London Fire Brigade (@LondonFire) July 14, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні (Великобританія) спалахнула масштабна пожежа в готелі Mandarin Oriental.