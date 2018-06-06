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У Лондоні спалахнула масштабна пожежа в готелі

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 18:48
Фото: пожежа в Лондоні (twitter.com/LondonFire/)
Фото: пожежа в Лондоні (twitter.com/LondonFire/)

Пожежа почалася в лондонському районі Найтсбрідж

В Лондоні (Великобританія) спалахнула масштабна пожежа в готелі Mandarin Oriental. Про це повідомляє London Fire Brigade.

Повідомляється, що пожежа почалася в лондонському районі Найтсбрідж.

На місці події працюють 15 пожежних розрахунків і 97 пожежників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в британському місті Ноттінгем через сильну пожежу закрили вокзал, який є одним з найбільших транспортних вузлів Великобританії.

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Теги публікації: Великобритания, пожежа, Лондон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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