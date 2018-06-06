У Лондоні спалахнула масштабна пожежа в готелі

Пожежа почалася в лондонському районі Найтсбрідж
В Лондоні (Великобританія) спалахнула масштабна пожежа в готелі Mandarin Oriental. Про це повідомляє London Fire Brigade.
Повідомляється, що пожежа почалася в лондонському районі Найтсбрідж.
На місці події працюють 15 пожежних розрахунків і 97 пожежників.
We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk— London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2018
Around 100 firefighters are tackling a large fire at a hotel of 12 floors in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf @jchan89 pic.twitter.com/X4PD65Mzee— London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в британському місті Ноттінгем через сильну пожежу закрили вокзал, який є одним з найбільших транспортних вузлів Великобританії.