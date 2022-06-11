RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні Сили України знищили 500-ту ціль ворога

Фото: Повітряні сили України знищили 500-ту ціль ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль російських окупантів. "Ювілейною" цілю виявився черговий БПЛА російських загарбників "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України знищують всі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БПЛА, а іноді і ракети оперативно-тактичних комплексів.

10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних сил ЗС України - два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях і логістиці ворога. Нині знищено не менше п'яти одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ здійснили понад 1100 групових авіанальотів на окупантів з початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины