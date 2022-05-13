Не повітряна тривога. В Одесі чутимуть поодинокі звуки сирени: що сталося
Фото: сьогодні в Одесі чутимуть поодинокі звуки сирени (Getty Images)
Сьогодні, 13 травня в Одесі можуть чути звуки сирени найближчим часом. Мешканців попереджають про перевірку роботи гучномовця на одному з підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міськради Одеси.
"Наразі одне з підприємств міста, де знаходиться гучномовець сигналу тривоги, проводить ремонт відповідного обладнання. Поодиноких звуки сирени, які ви можете почути найближчим часом, - перевірка роботи гучномовця", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, останнім часом Одеса піддавалась масованим ракетним атакам. Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря і території окупованого Криму.
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