У ВООЗ заявили про істотне скорочення випадків заражень віспою мавп
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що за минулий тиждень у світі зафіксовано скорочення випадків зараження віспою мавп на 21%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.
За даними ВООЗ, за минулий тиждень у світі було зафіксовано 5 907 випадків зараження. Перші випадки цієї хвороби були зафіксовані минулого тижня в Ірані та Індонезії. Всього з кінця квітня було підтверджено понад 45 тисяч випадків зараження віспою мавп в 98 країнах світу.
98% всіх випадків заражень віспою мавп в світі за останній місяць зафіксовані в країнах Америки (60%) і Європи (38%).
Раніше ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я хоче перейменувати віспу мавп через побоювання, що назва може вважатись зневажливою, або расистською. У ВООЗ не уточнили, коли буде оголошено нову назву для віспи мавп.
Також повідомлялося, що в Україні станом на зараз зафіксованих випадків мавпячої віспи немає. Але система діагностики та виявлення захворювання функціонує.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.