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В ВОЗ заявили, что первые заражения COVID-19 в мире могли произойти еще в декабре

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 13:47
В ВОЗ заявили, что первые заражения COVID-19 в мире могли произойти еще в декабре
Фото: здание ВОЗ в Женеве (flickr.com us-mission)

Первые случаи коронавируса могли произойти в конце 2019 года

Во Всемирной организации здравоохранения допускают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер назвал "не удивительным" случай COVID-19, который выявили во французской больнице в декабре прошлого года.

"Вполне возможно, что есть более ранние случаи", - заявил Линдмайер. Он также призвал другие страны проверить записи о случаях заболевания в конце 2019 года.

Сегодня стало известно, что в одной из французских больниц в декабре 2019 года лечился пациент с пневмонией. Повторный анализ его биоматериалов показал, что мужчина был болен коронавирусом. Пациентом оказался 43-летний житель города Бобиньи, на севере Франции. За границу он не путешествовал, но его жена работает в Международном аэропорту имени Шарля де Голля и могла заразиться вирусом от одного из пассажиров.

Таким образом, первое заражение во Франции произошло почти за месяц до того, как власти объявили о первых случаях коронавируса в стране.

Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в намеренном сокрытии реальных масштабов пандемии. Официальный Вашингтон также заявил о наличии доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане.

В связи с этим администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.

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