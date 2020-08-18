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У ВООЗ заявили про нову фазу пандемії COVID-19

Вівторок 18 серпня 2020 14:28
У ВООЗ заявили про нову фазу пандемії COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Частка молодих людей серед заражених коронавірусом в усьому світі зросла

У Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані тим, що нова хвиля COVID-19 пов'язана з людьми від 20 до 40 років, багато з яких не знали, що вони заражені коронавірусом. У зв'язку з цим світ вступив в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї, передає Reuters.

За його словами, в цьому місяці частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла, що поставило під ризик вразливі верстви населення в усьому світі, включаючи літніх і хворих людей в густонаселених районах зі слабким медичним обслуговуванням.

"Пандемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення COVID-19. Багато хто навіть не підозрюють, що інфіковані. Це збільшує ризик вторинних ефектів для найбільш незахищених", - заявив Касаї.

За його словами, країни можуть ефективніше зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, менше ніж 10% населення перехворіли на коронавірус.

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