ВООЗ заявила про нову хвилю коронавірусу в Європі

В Європі почалася нова хвиля коронавірусу, спричинена варіантами штаму "Омікрон". Країни мають оперативно вжити заходів, що стосуються вакцинації та носіння масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханса Клюге.

"У цей час минулого року ЄБР ВООЗ говорило про нову хвилю COVID-19, яка охопила весь регіон і була викликана варіантом "Дельта" на тлі скасування обмежень та посилення соціальних контактів. Тепер цілком зрозуміло, що ми знаходимося в ситуації, аналогічній минулому літу", - заявив Клюге.

Він пояснив, тільки хвиля COVID-19, що триває цього разу, поширюється варіантом "Омікрон", зокрема BA.2 і BA.5, при цьому кожна домінуюча лінія демонструє явні переваги передачі в порівнянні з раніше циркулюючими вірусами.

"Зі зростанням числа випадків захворювання ми також спостерігаємо зростання госпіталізацій, які збільшуватимуться в міру відкриття шкіл, людей, які повертаються з відпусток, а отже соціальні контакти все частішатимуть", - зазначив Клюге.

Голова Європейського бюро ВООЗ підкреслив, цей прогноз є величезною проблемою для медичних працівників у країні за країною, які вже перебувають під величезним тиском від боротьби з невпинними кризами з 2020 року.

Ситуація з COVID-19 у Європі

За даними ВООЗ, у Європі за останні 6 тижнів спостерігається потроєння нових випадків COVID-19, при цьому минулого тижня було зареєстровано близько 3 мільйонів нових випадків, що становить майже половину всіх нових випадків захворювання у всьому світі.

У той час як рівень госпіталізації через COVID-19 подвоївся за той же період, госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії досі залишався відносно низьким.

Однак, оскільки рівень інфікування у літніх групах продовжує зростати, у Європі, як і раніше, щотижня від COVID-19 помирає близько 3000 осіб.

На тлі чого Європейське регіональне бюро ВООЗ опублікувало осінньо-зимову стратегію боротьби з COVID-19 та іншими респіраторними вірусами.

Стратегія, зокрема, передбачає збільшення охоплення населення вакцинацією, "стимулювання носіння масок у приміщеннях та громадському транспорті", посилення вентиляції закритих приміщень.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим. Оскільки кількість смертей продовжує зростати.

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