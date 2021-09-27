ВООЗ відновить розслідування походження коронавірусу, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією ЗМІ, дослідження планують провести в Китаї та інших країнах.

Зазначено, що до вивчення будуть залучена команда нових вчених, до якої увійдуть близько 20 осіб, в тому числі фахівці з лабораторної безпеки, біозахисту та генетиці, а також експерти з хвороб тварин.

У Організації вказують, що нове розслідування дозволить швидше дізнатися першопричину походження нового типу COVID-19.

До того, за інформацією ВООЗ, якщо приступити до відповідних досліджень пізніше, то зразки крові померлих від COVID-19 можуть стати непридатними для використання.

Так, в рамках нового вивчення, фахівці планують встановити причину нинішньої пандемії, а також дізнатися наскільки та чи є можливим штучне походження COVID-19.