ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса, - WSJ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена возобновить расследование происхождения коронавирусной инфекции. На этот раз планируется привлечь новую команду специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации СМИ, исследование планируют провести в Китае и других странах.

Указано, что к изучению будут привлечена команда новых ученых, в которую войдут около 20 человек, в том числе специалисты по лабораторной безопасности, биозащиты и генетике, а также эксперты по болезням животных.

В Организации указывают, что новое расследование позволит быстрее узнать первопричину происхождения нового типа COVID-19.

До того, по информации ВОЗ, если приступить к соответствующим исследованиям позже, то образцы крови умерших от COVID-19 могут стать непригодными для использования.

Так, в рамках нового изучения, специалисты планируют установить причину нынешней пандемии, а также узнать насколько и возможно ли искусственное происхождение COVID-19.