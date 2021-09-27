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ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса, - WSJ

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Понедельник 27 сентября 2021 08:59
ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса, - WSJ Фото: ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена возобновить расследование происхождения коронавирусной инфекции. На этот раз планируется привлечь новую команду специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации СМИ, исследование планируют провести в Китае и других странах.

Указано, что к изучению будут привлечена команда новых ученых, в которую войдут около 20 человек, в том числе специалисты по лабораторной безопасности, биозащиты и генетике, а также эксперты по болезням животных.

В Организации указывают, что новое расследование позволит быстрее узнать первопричину происхождения нового типа COVID-19.

До того, по информации ВОЗ, если приступить к соответствующим исследованиям позже, то образцы крови умерших от COVID-19 могут стать непригодными для использования.

Так, в рамках нового изучения, специалисты планируют установить причину нынешней пандемии, а также узнать насколько и возможно ли искусственное происхождение COVID-19.

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ВОЗ Пандемия коронавируса
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