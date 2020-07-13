ВООЗ про пандемію: світ не повернеться до нормального життя у найближчому майбутньому

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що ситуація з коронавірусом у світі погіршується. За минулу добу заразилося понад 230 тисяч осіб.

Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, 80% цих випадків було зареєстровано в 10 країнах. Причому, половина з усіх виявлених випадків відбулися у двох країнах - США і Бразилії.

Зараз ситуацію з коронавірусом у світі можна умовно розділити на 4 сценарії.

Країни, які підготувалися і швидко впоралися з першими випадками коронавірусу, і як результат - уникли великих спалахів. Сюди входять острівні держави Тихоокеанського регіону, Карибського басейну та деякі країни Африки. Країни, в яких відбулися спалахи, але їх керівництво взяло ситуацію під контроль, що дозволяє зараз поступово відкривати кордони і відновлювати економічні процеси. Сюди входять деякі країни Європи. Країни, які подолали пік коронавірусу, однак на етапі ослаблення карантину там виникли нові спалахи захворювань. Причинами називаються не застосування або не виконання карантинних заходів. Країни, в яких спостерігається інтенсивна передача вірусу. Це відбувається по всій Америці, Південній Азії і в кількох країнах Африки.

За словами Гебреісуса, епіцентр коронавірусу все ще знаходиться в Південній і Північній Америці.

Голова ВООЗ вважає, що занадто багато країн рухаються в неправильному напрямку. І, попри надію створення вакцини, необхідно зосередитися саме на використанні інструментів для придушення передачі вірусу.

"Нам необхідно досягти стійкої ситуації, коли ми будемо мати адекватний контроль над цим вірусом, не обмежуючи повністю своє життя. Або стрибати від блокування до блокування; що має надзвичайно згубний вплив на суспільство. В осяжному майбутньому повернення до старого "нормального" життя не буде. Але є дорожня карта до ситуації, коли ми можемо контролювати хворобу і продовжувати жити", - резюмував глава ВООЗ.

Нагадаємо, за останні тижні червня спалахи коронавірусу відбулися в 30 країнах Європи.

Також коронавірусні антирекорди практично щодня встановлюють США і Бразилія.

Ситуація з коронавірусом в Україні, тим часом, потроху почала стабілізуватися.