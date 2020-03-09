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ВОЗ: угроза пандемии коронавируса стала очень реальной

Новости » Общество     09.03.2020 - 18:53
ВОЗ: угроза пандемии коронавируса стала очень реальной
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

В ВОЗ отметили, что пандемию коронавируса можно будет контролировать

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать.

"Теперь, когда коронавирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса, - заявил он.

Он также добавил, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах.

"Это, безусловно, тревожно, что так много людей и стран пострадали так быстро", -
добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже зафиксирован один случай заражения коронавирусом - инфицированным оказался житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. Кроме того, коронавирус зафиксирован во всех 7 странах, с которыми граничит Украина.

Также сегодня случай заражения был зафиксирован на Кипре. Это последняя страна ЕС, где не было случаев COVID19. Таким образом коронавирус на данный момент зафиксирован во всех странах ЕС.

Отметим, по мнению китайских экспертов, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

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