ВООЗ заявила про вихід на плато за смертністю і захворюваністю COVID-19

Рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції у світі вийшов на плато. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на прес-конференції.

За його словами, епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу. Зокрема, захворюваність і смертність від коронавірусу все ще швидко ростуть в Південно-Східній Азії. Крім того, ВООЗ уважно стежить за ситуацією в Індії, де виявили штам B. 1.617, повідомив Гебрейесус, зазначивши, що цей варіант вірусу викликає заклопотаність на світовому рівні.

"Зниження йде у всіх регіонах, включаючи Америку і Європу. Однак це неприйнятно високий рівень плато, коли минулого тижня в світі було понад 5,4 мільйона випадків-19 і майже 90 тисяч смертей", - сказав Гебрейесус.