ВООЗ вирішила поставляти в бідні країни таблетки від коронавірусу, - Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих COVID-19 за низькою ціною. Документ поки представлений в чорновому варіанті.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Документ відноситься до програми, яка спрямована на організацію справедливого доступу бідних країн до вакцин, тестів і лікування від COVID-19.

У числі кроків, які пропонує АСТА (організована ВООЗ і партнерами для боротьби з COVID-19), - зробити так, щоб пацієнти з легким або середньої тяжкості перебігом COVID-19 могли отримати антивірусні препарати за ціною всього 10 доларів за курс.

У документі АСТА прямо не говориться, які ліки будуть використані. Ініціатива хоче укласти до кінця листопада угоду щодо забезпечення поставок "перорального амбулаторного препарату".

Reutеrs припускає, що мова йде про молнупіравір виробництва американської Merck і її партнера Ridgeback Biotherapeutics. Це експериментальний препарат у вигляді таблеток, який може стати першими широко доступними ліками від СOVID-19.

Ціна 10 доларів за курс молнупіравіра, яку хоче забезпечити АСТА, є дуже низькою. Для порівняння, уряд США вже замовив молнупіравір на 1,7 млн курсів лікування за 1,2 млрд доларів, тобто один п'ятиденний курс обійшовся в 700 доларів.