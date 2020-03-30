У ВООЗ не рекомендують носити маски здоровим людям

Медичні маски потрібно тільки у випадку зараження коронавірусом або при контакті з хворим. Про це під час брифінгу заявив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Майкл Райан.

За його словами, маски у першу чергу повинні носити тільки інфіковані люди або медперсонал, що контактує з зараженими. Більш того, неправильне носіння масок може навіть нашкодити людині.

"Немає конкретних доказів того, що масове носіння масок населенням має якісь потенційні переваги. Насправді, є деякі свідоцтва про зворотну дію при неправильному використанні або неправильне носіння маски", - зазначив Райан.

Епідеміолог ВООЗ з інфекційних захворювань доктор Марія Ван Керкхове додала, що маски повинні використовувати люди, які найбільше цього потребують, зокрема - медичний персонал.

"У суспільстві ми не рекомендуємо використовувати маски, якщо ви самі не хворі, а також в якості заходів для запобігання подальшого інфікування від вас, якщо ви захворіли", - сказала Ван Керкхове.

Резюмуючи, вона зазначила, що пріоритет використання медичних масок повинен віддаватися інфікованим людей, які перебувають вдома, а також тим, хто за ними доглядає.

Нагадаємо, раніше в українському Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що медичні маски необхідно носити тому, що всі можуть бути потенційно інфікованими коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на ранок 30 березня було офіційно підтверджено 480 випадків зараження і 11 смертей від вірусу в Україні.