США запускають секретний проект, який прискорить розробку вакцини від COVID-19, - Bloomberg

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Мета операції - скоротити час на створення вакцини на вісім місяців

Білий дім має намір провести спецоперацію, щоб значно скоротити час, необхідний для розробки вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, програма отримала назву "Операція Warp Speed" і повинна об'єднати приватні фармацевтичні компанії, урядові установи і військові розробки, щоб спробувати скоротити час на створення вакцини на цілих вісім місяців.

Під час операції будуть використовуватися всі урядові ресурси для швидкого тестування найперспективніших у світі експериментальних вакцин. Спочатку на тваринах, потім на людях. Кращі перспективні вакцини пройдуть більш широкі випробування.

Даний проект обійдеться американському бюджету в мільярди доларів, сказало одне з джерел. І це майже напевно призведе до значних втрат через масштабну вакцинацію. Але це також може означати, що вакцина буде доступна для звичайних людей уже до кінця поточного року, а не до наступного літа.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в світі розробляється не менше 70 вакцин від коронавірусу. Видання стверджує, що "Операція Warp Speed" буде ефективнішою, оскільки всі зусилля залучених виробників ліків будуть краще скоординовані.

Раніше повідомлялося, що створення вакцини від коронавірусу може зайняти не менше року, не кажучи про масове її виробництво. Тим не менш, низка країн вже заявили або про успішні випробування вакцин, які розробляються їхніми урядами, або про початок таких досліджень.

Наприклад, Інститут вакцини і біомедичних препаратів імені Пауля Ерліха схвалив перше клінічне випробування вакцини проти коронавірусу в Німеччині. Ізраїль почне свої випробування вакцини на людях цього літа. А вчені Оксфордського університету вже перейшли до випробувань потенційної вакцини від COVID-19 на людях.

Раніше РБК-Україна повідомляло про початок клінічних досліджень вітчизняного лікарського засобу, яке може істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає в організмі людини коронавірус.