RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ВООЗ пропонує лікувати коронавірус за допомогою антитіл: кому саме

Автор: Марія Кучерявець

У ВООЗ заявили про можливість лікування коронавірусу антитілами. Однак такий метод рекомендують використовувати для тяжкохворих пацієнтів або для тих, у кого не виробилися антитіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опубліковані в журналі BMJ.

Зокрема, мова йде про використання двох моноклональних антитіл - казірівімаба і імдевімаба.

Так, вони при спільному використанні зв'язуються зі спайковим білком SARS-CoV-2, блокуючи здатність вірусу інфікувати клітини.

За інформацією фахівців, ці антитіла знижують ризик госпіталізації та скорочують тривалість симптомів у пацієнтів з найвищим ризиком важкого захворювання.

Згідно з дослідженням використання цих антитіл першочергово має застосовуватися до тяжкохворих і критичних пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів, а також до серонегативних пацієнтів (у яких не виробилась у відповідь антитіла на COVID-19).

Для інших груп пацієнтів, на думку експертів, таке лікування навряд чи буде значним.

Дослідники зазначають, що для застосування такого підходу потрібно масово проводити швидкі серологічні тести, що дозволяють виявити відповідних пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКоронавірус