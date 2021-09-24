ВООЗ пропонує лікувати коронавірус за допомогою антитіл: кому саме

Зокрема, мова йде про використання двох моноклональних антитіл - казірівімаба і імдевімаба.

Так, вони при спільному використанні зв'язуються зі спайковим білком SARS-CoV-2, блокуючи здатність вірусу інфікувати клітини.

За інформацією фахівців, ці антитіла знижують ризик госпіталізації та скорочують тривалість симптомів у пацієнтів з найвищим ризиком важкого захворювання.

Згідно з дослідженням використання цих антитіл першочергово має застосовуватися до тяжкохворих і критичних пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів, а також до серонегативних пацієнтів (у яких не виробилась у відповідь антитіла на COVID-19).

Для інших груп пацієнтів, на думку експертів, таке лікування навряд чи буде значним.

Дослідники зазначають, що для застосування такого підходу потрібно масово проводити швидкі серологічні тести, що дозволяють виявити відповідних пацієнтів.