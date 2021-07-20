ВООЗ допоможе Україні в оновленні клінічних протоколів за короткий час

Із жовтня 2020 року по лютий 2021 року ВООЗ провела попереднє дослідження для оцінки варіантів, які МОЗ має розглянути для реалізації процесу розробки національних клінічних настанов.

"За підсумками даного дослідження були виявлені чіткі докази наявності загальної підтримки процесу перегляду клінічних настанов із переходом від простого перекладу до більш структурованого процесу системної адаптації настанов", - йдеться в повідомленні.

У документі міститься інформація про досвід ЄС в плані розробки настанов, деталізується поточна інформація про ситуацію щодо даного питання в Україні та виявляються прогалини у системі. Пріоритетом для забезпечення надійності та прийнятності рекомендацій є вирішення питань, пов’язаних з конфліктами інтересів.

Створення відповідної системи потребуватиме інвестицій.

"Міністерство охорони здоров’я України має дуже амбіційний план оновлення за короткий час величезної кількості клінічних протоколів для пріоритетних станів", - додають у МОЗ.