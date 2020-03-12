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ВООЗ позитивно оцінила готовність України до спалаху коронавірусу

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 12:55
ВООЗ позитивно оцінила готовність України до спалаху коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ВООЗ вважають, що Україна зможе відреагувати на спалах COVID-19

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт позитивно оцінив готовність української медицини до спалаху коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами представника ВООЗ, система охорони здоров'я в Україні готується оперативно реагувати на спалах COVID-19 на рівні з іншими європейськими країнами.

"Тут (в Україні - ред.) є лікарні, лікарі, медичний персонал, і якщо подивитися, як швидко відбувається обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами, то Україна - не найслабша в розрізі системи охорони здоров'я", - заявив він.

Хабіхт зазначив, що в Україні розроблена система швидкого оповіщення про можливі випадки зараження коронавірусом, а також вона швидко адаптується та вносить зміни для розв'язання проблеми поширення COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури в рамках карантину через коронавірус поки не має наміру обмежувати пересування громадян територією України. В українських метрополітенах вживатимуться заходи щодо дезінфекції.

Також РБК-Україна писало, що у Бердянському порту перебуває судно з громадянами, які мають ознаки зараження коронавірусом.

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