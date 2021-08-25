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ВООЗ поки не готова рекомендувати додаткові дози COVID-вакцини

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не схвалює застосування бустерних доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про додаткове щеплення після повного курсу імунізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Сум'ї Свамінатан.

"Позиція ВООЗ щодо бустерів ґрунтується на наукових даних. Також в цьому питанні є моральні і етичні аспекти. Наукові дані ще не є вичерпними. Деякі групи населення, можливо, потребуватимуть бустерних доз, але на цей час ми не готові їх рекомендувати", - заявила вона.

Як пояснила представник ВООЗ, зараз все ще є проблеми з поставками вакцин від коронавірусу, тому замість бустерної вакцинації потрібно ділитися препаратами з нужденними країнами.

"Не можна допускати, щоб по 10 тисяч людей щодня гинули від коронавірусу. Саме тому ми закликаємо ввести тимчасовий мораторій на бустери, щоб в кожній країні було вакциновано 10% населення до кінця вересня і 40% до кінця року", - додала Свамінатан.

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