ВООЗ поки не готова рекомендувати додаткові дози COVID-вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не схвалює застосування бустерних доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про додаткове щеплення після повного курсу імунізації.

"Позиція ВООЗ щодо бустерів ґрунтується на наукових даних. Також в цьому питанні є моральні і етичні аспекти. Наукові дані ще не є вичерпними. Деякі групи населення, можливо, потребуватимуть бустерних доз, але на цей час ми не готові їх рекомендувати", - заявила вона.

Як пояснила представник ВООЗ, зараз все ще є проблеми з поставками вакцин від коронавірусу, тому замість бустерної вакцинації потрібно ділитися препаратами з нужденними країнами.

"Не можна допускати, щоб по 10 тисяч людей щодня гинули від коронавірусу. Саме тому ми закликаємо ввести тимчасовий мораторій на бустери, щоб в кожній країні було вакциновано 10% населення до кінця вересня і 40% до кінця року", - додала Свамінатан.