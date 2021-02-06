У ВООЗ відзначили уповільнення поширення коронавірусу

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження.

Про це Марія ван Керкхове сказала на брифінгу, передає ТАСС.

За її словами, ВООЗ щодня фіксує скорочення виявлених випадків зараження.

"Це відбувається за рахунок цілого ряду факторів, але в першу чергу завдяки тим заходам, які впроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжка передачі і запобігати новим випадкам", - сказала ван Керкхове.

Також вона підкреслила, що важливу роль у цьому зіграла вакцинація.

Нагадаємо, Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.