ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ВООЗ відзначили уповільнення поширення коронавірусу

Автор: Даша Харченко

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження.

Про це Марія ван Керкхове сказала на брифінгу, передає ТАСС.

За її словами, ВООЗ щодня фіксує скорочення виявлених випадків зараження.

"Це відбувається за рахунок цілого ряду факторів, але в першу чергу завдяки тим заходам, які впроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжка передачі і запобігати новим випадкам", - сказала ван Керкхове.

Популярні новини

Також вона підкреслила, що важливу роль у цьому зіграла вакцинація.

Нагадаємо, Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус