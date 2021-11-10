ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова

"Ми повинні навчитися жити з вірусом. Як тільки наша система охорони здоров'я не буде перевантажена через госпіталізації та смерті від COVID, тобто буде можливість надавати ті послуги, які надавалися раніше, пандемія, можливо, перетвориться на ендемію", - зазначив Клюге.

Він підкреслив, що за "досить надійними оцінками", до лютого наступного року в Європі може додатися ще півмільйона летальних випадків від коронавірусу, за умови, що тенденція з поширенням інфекції не зміниться.

"Чому у нас знову проблеми? Тому що більш ніж у половині країн регіону вакцинація застопорилася", - наголосив Клюге.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ додав, що збирається створити "робочу групу в Європі", яка буде пов'язана з питаннями вакцинації.

"Пару місяців тому головною проблемою була наявність (вакцин - ред.), тепер проблема - скептицизм стосовно вакцин, фейкові новини", - зазначив Клюге.