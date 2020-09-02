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ВООЗ оновить правила тестування на коронавірус, - Ляшко

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України обговорило з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я оновлення правил тестування на коронавірус. ВООЗ обіцяє оновити правила наступного тижня.

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Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що в протокол щодо тестування на коронавірусну хворобу введуть швидкі тести на антиген.

"Раніше використовувались швидкі тести на наявність антитіл. Сьогодні в США вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген", - зазначив він.

Крім того, в США випустили свої рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген. Ляшко говорить, що ВОЗ також оновляє протокол щодо тестування.

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Новини України тестированиеВиктор ЛяшкоКоронавірус