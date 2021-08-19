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ВООЗ виявила підроблену вакцину Covishield у двох країнах: що сталося

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Женева, Четвер 19 серпня 2021 12:08
ВООЗ виявила підроблену вакцину Covishield у двох країнах: що сталося Фото: ВООЗ виявила підроблену вакцину Covishield в Індії та Уганді (koda.gov)
Автор: Анастасія Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про виявлення підроблених версій вакцини Covishield в Індії. А також ще й в Уганді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Independent.

Дози підроблених препаратів були вилучені владою з червня по серпень.

Офіційного коментаря щодо цієї події від уряду Індії не було, проте в місцевому МОЗ проводять перевірку.

Флакон з підробленою вакциною Covishield, виявлений в Уганді, представляв собою лікарську форму об'ємом 5 мл, що містить 10 доз. У нього був номер партії 4121Z040 і фальсифікований термін придатності до 10 серпня.

Covishield - це індійський аналог вакцини AstraZeneca, яку там використовують. Було введено 486 мільйонів доз цієї вакцини. Також Covishield поставляли в країни Азії, Африки та Південної Америки.

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