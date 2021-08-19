ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в двух странах: что произошло

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об обнаружении поддельных версий вакцины Covishield в Индии. А также еще и в Уганде.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Independent .

Дозы поддельных препаратов были изъяты властями с июня по август.

Официального комментария относительно этого события от правительства Индии не было, однако в местном Минздраве проводят проверку.

Флакон с поддельной вакциной Covishield, обнаруженный в Уганде, представлял собой лекарственную форму объемом 5 мл, содержащую 10 доз. У него был номер партии 4121Z040 и фальсифицированный срок годности до 10 августа.

Covishield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca, которую там используют. Было введено 486 миллионов доз этой вакцины. Также Covishield поставляли в страны Азии, Африки и Южной Америки.