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ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в двух странах: что произошло

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Женева, Четверг 19 августа 2021 12:08
ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в двух странах: что произошло Фото: ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в Индии и Уганде (koda.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об обнаружении поддельных версий вакцины Covishield в Индии. А также еще и в Уганде.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Independent.

Дозы поддельных препаратов были изъяты властями с июня по август.

Официального комментария относительно этого события от правительства Индии не было, однако в местном Минздраве проводят проверку.

Флакон с поддельной вакциной Covishield, обнаруженный в Уганде, представлял собой лекарственную форму объемом 5 мл, содержащую 10 доз. У него был номер партии 4121Z040 и фальсифицированный срок годности до 10 августа.

Covishield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca, которую там используют. Было введено 486 миллионов доз этой вакцины. Также Covishield поставляли в страны Азии, Африки и Южной Америки.

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