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ВООЗ назвала категорію осіб, якій варто відмовитись від подорожей: хто до неї входить

Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) нагадала рекомендації щодо подорожей під час пандемії коронавірусу у світі. Також назвала категорію осіб, якій варто відкласти поїздку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

У ВООЗ відзначають, що усім мандрівникам варто проявляти пильність до ознак й симптомів коронавірусу, робити завчасно щеплення й дотримуватися карантинних заходів. У тому числі не забувати використовувати захисні маски, пам’ятати про соціальне дистанціонування й уникати погано вентильованих приміщень.

Також організація наголосила на тому, що відкласти мандрівки варто:

  • людям, які схильні до тяжкого перебігу коронавірусу;
  • особам старше 60 років;
  • особам, які мають серйозні супутні захворювання.

Варто додати, що відповідні рекомендації були надані через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у світі.

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