ВООЗ назвала категорію осіб, якій варто відмовитись від подорожей: хто до неї входить

У ВООЗ відзначають, що усім мандрівникам варто проявляти пильність до ознак й симптомів коронавірусу, робити завчасно щеплення й дотримуватися карантинних заходів. У тому числі не забувати використовувати захисні маски, пам’ятати про соціальне дистанціонування й уникати погано вентильованих приміщень.

Також організація наголосила на тому, що відкласти мандрівки варто:

людям, які схильні до тяжкого перебігу коронавірусу;

особам старше 60 років;

особам, які мають серйозні супутні захворювання.

Варто додати, що відповідні рекомендації були надані через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у світі.