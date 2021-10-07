ВООЗ почала постачати ліки від COVID-19 в КНДР, де заявляють про "відсутність вірусу"

"Щоб підтримати КНДР основними медикаментами від COVID-19, ВООЗ почала доставку через Далянь", - йдеться в повідомленні.

Однак, у щотижневому звіті ВООЗ за 20-26 вересня (коли, ймовірно, відбувалися постачання) не уточнюють, про які саме ліки йде мова.

В Організації висловили сподівання, що такі постачання підвищать ймовірність послаблення прикордонного контролю у Північній Кореї, яка запровадила їх на тлі спалаху коронавірусу в Китаї.

"Після спалаху COVID-19 в Китаї Пхеньян посилив прикордонний контроль, а в липні закрив основний судноплавний маршрут, який з'єднує Далянь (КНР) з північнокорейським портом Нампхо", - уточнюють в повідомленні.

Між тим в КНДР раніше заявили, що в них немає коронавірусу та відмовилася від допомоги ззовні з побоювань, що будь-яке постачання може поширити вірус на її територію.

В останньому звіті ВООЗ йдеться, що в цілому 40 700 громадян Північної Кореї пройшли тестування на COVID-19, але "станом на 23 вересня 2021 року жодного випадку зареєстровано не було".