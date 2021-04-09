ВООЗ почала поставки в Україну 20 апаратів ШВЛ
Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала поставки в Україну 20 апаратів штучної вентиляції легенів. Європейський союз профінансував закупівлю апаратів ШВЛ.
Обладнання в найближчі два тижні прибуде в Київ, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську та Черкаську області.
При цьому зазначається, що перший апарат вже передали Уманської міської лікарні (Черкаська область).
Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з встановлення, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії і профілактичного обслуговування становить 899 тисяч євро.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.
Крім того, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.
Зазначимо, в Україні зайняті 65,4% ліжок для COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.