ВООЗ почала поставки в Україну 20 апаратів ШВЛ

Про це повідомляє прес-служба Представництва ЄС в Україні .

Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з встановлення, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії і профілактичного обслуговування становить 899 тисяч євро .

При цьому зазначається, що перший апарат вже передали Уманської міської лікарні (Черкаська область).

Обладнання в найближчі два тижні прибуде в Київ, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську та Черкаську області.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.

Крім того, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

Зазначимо, в Україні зайняті 65,4% ліжок для COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.