ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ почала поставки в Україну 20 апаратів ШВЛ

Новость на русском → Женева, П'ятниця 09 квітня 2021 15:40
ВООЗ почала поставки в Україну 20 апаратів ШВЛ Фото: ВООЗ поставить в Україну 20 апаратів ШВЛ (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала поставки в Україну 20 апаратів штучної вентиляції легенів. Європейський союз профінансував закупівлю апаратів ШВЛ.

Про це повідомляє прес-служба Представництва ЄС в Україні.

Обладнання в найближчі два тижні прибуде в Київ, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську та Черкаську області.

При цьому зазначається, що перший апарат вже передали Уманської міської лікарні (Черкаська область).

Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з встановлення, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії і профілактичного обслуговування становить 899 тисяч євро.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.

Крім того, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

Зазначимо, в Україні зайняті 65,4% ліжок для COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Евросоюз ВООЗ
NEWS
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні