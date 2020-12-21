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ВОЗ о мутации коронавируса: ситуация пока под контролем

Женева, Понедельник 21 декабря 2020 20:41
ВОЗ о мутации коронавируса: ситуация пока под контролем
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала распространение новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Британии. В ВОЗ считают, что ситуация с распространением нового штамма пока остается под контролем.

Об этом на брифинге в Женеве заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По его словам, несмотря на то, что коронавирус начал распространяться быстрее, его еще можно остановить.

"В некотором смысле это значит, что мы должны работать усерднее. Даже если вирус начал немного интенсивнее распространяться, его можно остановить. Таким образом, в этом смысле ситуация еще не вышла из-под контроля, но ее нельзя пустить на самотек", - отметил Райан.

Напомним, до этого министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с распространением новой мутации коронавируса вышла из-под контроля, поэтому правительству пришлось действовать решительно.

Как известно, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Новая мутация коронавируса на 70% заразней, чем другие виды этого вируса.

Кроме того, сегодня в Центре общественного здоровья Украины назвали возможные причины возникновения нового штамма коронавируса, который начал распространяться в Великобритании. К возникновению этой мутации могут быть причастны норки.

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