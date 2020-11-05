ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВООЗ констатує спалах коронавірусу в Європі

Автор: РБК-Україна

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге заявив, що в Європі стався спалах коронавірусу. Він зазначив, що за два дні в європейському регіоні зафіксують мільйон випадків зараження вірусом.

Популярні новини

Про це повідомляє AFP.

"Ми дійсно бачимо спалах... у тому сенсі, що потрібно всього пару днів, щоб в європейський регіон кількість випадків зараження зросла на один мільйон випадків", - заявив Клюге.

При цьому він додав, що в організації також бачать поступове зростання летальних випадків від COVID-19.

Нагадаємо, раніше Ханс Клюге назвав крайнім заходом запровадження загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом. Такі обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей і збільшують масштаб домашнього насильства.

Крім того, вчені заявляли, що по країнах Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗЕвропаКоронавірус