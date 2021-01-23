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ВООЗ припускає, що COVID може залишатися на упаковках продуктів, - WSJ

Субота 23 січня 2021 10:59
ВООЗ припускає, що COVID може залишатися на упаковках продуктів, - WSJ
Фото: упаковки продуктів (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила, що COVID-19 може залишатися на упаковках заморожених продуктів. Вірус може залишатися на упаковках навіть при тривалому транспортуванні і передаватися до людини.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У ВООЗ наголосили, що коронавірус здатний виживати довгий час в умовах заморозки і холодного зберігання. При цьому в рекомендаціях організації вказується, що ризик зараження для споживачів є мінімальним, проте в окремих випадках продукти можуть бути заражені під час їх виробництва.

Водночас у ВООЗ додали, що даний проект рекомендацій є чорновим і потребує доопрацювання.

Наголошується, що 15 січня на північному сході Китаю в місті Тяньзинь виявили коронавірус на партії морозива.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що поставки вакцин за COVAX можуть початися в лютому.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "британский" штам коронавірус може бути більш смертоносним, ніж попередні різновиди.

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