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Воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Белорусскому наемнику выписали подозрение

Фото: белорусскому наемнику, воевавшему в рядах ЧВК "Вагнер", выписали подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности сообщила о подозрении белорусскому наемнику, воевавшему против Украины в составе ЧВК "Вгнер". В ноябре прошло года его взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, в июле прошлого года гражданин Беларуси вступил в ряды ЧВК "Вагнер". В ее составе он участвовал в боевых действиях против украинских войск на Бахмутском направлении. Однако в ноябре наемник попал в плен в Донецкой области.

"Иностранец подписал контракт с группировкой "Вагнера", чтобы "заработать" денег. Для этого он прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел десятидневный курс боевой подготовки. Затем его перебросили на восточный фронт для штурма боевых позиций подразделений ВСУ", - выяснило следствие.

После задержания наемник дал СБУ свидетельства о военных преступлениях оккупационных группировок РФ и учредительных данных лиц, причастных к их совершению.

Также он рассказал о пытках, лишении денежного довольствия и убийствах в рядах ЧВК за неисполнение приказов.

Боевику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 447 УК Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала злоумышленника, который оказался агентом ФСБ и передавал врагу данные об обороне Николаева.

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