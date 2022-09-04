Війська РФ другий день поспіль не пропускають в Енергодар гуманітарний вантаж

"Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він повинен був приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба довезти людям необхідні їм речі теж неабиякого результату. Рашисти просто розгорнули автомобілі з гумовим вантажем назад", - повідомив він.

Орлов заявив, що основним аргументом окупантів є те, що Енергодар нібито нічого не потребує, "у місцевих жителів є все і навіть більше".

За словами міського голови, у складі гуманітарного вантажу - памперси для дітей і лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій сімей.

"Як завжди, ми також зібрали велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєво необхідним для людей з певними захворюваннями", - підкреслив Орлов.

Він також додав, що в гуманітарному вантажі було 1000 кв.метрів спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту вікон, які отримали пошкодження після обстрілів.

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